All-State Softball Teams Released

The All-Pennslyvania High School Softball Teams were released earlier this week. Check out the selections broken down by classifications below:

Class 6A

First Team

Position Name School Grade Pitchers Courtney Coppersmith Central York Sr. Maddie Uschock Hempfield Area Sr. Brittany Hook Penn Manor High School Sr. Catchers Katie Wingert Cumberland Valley HS Sr. Lindsey Hunt Garnet Valley Jr. Emma Hoffner Hempfield Area Fr. First Base Amanda Herr Warwick High School Sr. Megan Monzo Hempfield Area Sr. Second Base Tara Harper Central Bucks East Sr. Emma McNally Scranton Fr. Shortstop Jordan Sell Perkiomen Valley Jr. Alex DeLeon Central Bucks South Sr. Marissa Trivelpiece Hazleton Area So. Third Base Natalie Rios Neshaminy Sr. Tiana Treon Hazeton Area So. Morgan Gianelle Cheltenham/Cheltenham Sr. Outfield Julia Mrochko Hazleton Area Fr. Cayla Abbey Carlisle Area High School Sr. Julia Roman Freedom High School Sr. Alyssa Flanagan Cumberland Valley HS Jr. Taylor Myers Chambersburg So. Designated Hitter/Player Angelina Sherba Central Bucks West Sr.

Second Team