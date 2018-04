Swimming: The All-Delco Teams

First Team

Alex Boratto, Sr., Haverford School

Ivan Puskovitch, Jr., Episcopal Academy

John Nelligan, Sr., Haverford School

Patrick Cullen, Jr., Radnor

Antonio Octaviano, So., Haverford School

Brian Brennan, So., Haverford School

Cole Whitsett, So., Episcopal Academy

Mia Abruzzo, Fr., Notre Dame

Hadley DeBruyn, So., Episcopal Academy

Alex Sumner, Sr., Episcopal Academy

Maddie Aguirre, Jr., Agnes Irwin

Wren Sablich, Sr., Episcopal Academy

Claire Walsh, Jr., Penncrest

Noelle DiClemente, Jr., Garnet Valley

Second Team

James El-Deiry, Sr., Radnor

Collin Pettit, Sr., Haverford

Sam Wesley, So., Episcopal Academy

Jack Christian, Fr., Episcopal Academy

David Abrahams, Jr., Haverford

Will Resweber, Jr., Strath Haven

Mason Beck, Jr., Ridley

Liz Olszewski, Sr., Strath Haven

Chelsey Liu, So., Episcopal Academy

Riley Pujadas, Fr., Agnes Irwin

Julia Colizzo, Jr., Penncrest

Madison Dickert, Jr., Penncrest

Catherine Weaverling, Fr., Garnet Valley

PhilAnn Dixon, Sr., Strath Haven

Honorable mention

Academy Park: Morgan Joner

Academy of Notre Dame: Kayleigh Olszewski

Agnes Irwin: Emma Boratto, Reilly Brennan, India Jackson, Myka Thomas,

Archbishop Carroll: Kacey Berardinelli, Julia Crawford, Julia Dellaratta, Victoria Patota, Sincere Gibbs

Bonner & Prendergast: Hannah Bierling, Julianna Fanelli, Claire McBlain, Tara McBlaine, Theodore Greiner, Arvin Sequeira

Cardinal O’Hara: Kylie Swanick, Kathryn Yuknek, Daniel Bieter, Donovan Hunt

Chichester: Kylie Stabler, Talia Snyder, Bryan Campbell

Delco Christian: Alex McKeaney, Ethan Cai

Episcopal Academy: Bridget Egan, Maia Golub, Isabel Handal, Katharine Harrar, Alina Klaehn, Madeleine Ott, Alex Towers, Declan Doherty, Will Hopkins, Vlad Puskovitch, Theodore Vadot, Ben Wesley

Garnet Valley: Anastasia Erley, Alex Hipp, Amy Townend, Lucy Townend, James Greek, Shane Scudder, Griffin Young, Aidan Zipf

Haverford: Julia Curran, Elsley Hazell, Brooke Jamieson, Abby Krissinger, Grace Myers, Matthew Bochanski, Zach Given, Jackson Graham, Leo Goldszal, Matthew Shaw

Haverford School: Bobby Blewett, Antonio Crescente, Jack Deppen, Pierre Koenig, JR Leitz, TJ Brooks,

Interboro: Kim Conmy, Rosalia Murphy, Madison Smith, Matt Dash, Hunter Jensen, Ian Lloyd, Julien Reardon

Marple Newtown: Sophia Finn, Kayla Hammond, Mike Gray, Mike Hannig

Penncrest: Lindsay Cave, Justin Haffner, Steven Woolery

Radnor: Grace Wakiyama, Will Cosgrove, Andrew Davis, Nick Mlodzienski

Ridley: Brianna Costa, Meghan Lynch, Marisela Rechner, Zach Anderson, Alex Boeckx, Chad Wadsworth

Springfield: Carly Swartz, Matthew Seifried

Strath Haven: Chloe Brennan, Emily Ross, Mia Yancey, Sean Adams, Jake Booth,

Sun Valley: Lauren Bondrowski, Keely Durkin, Jenna Johnson, Madison Mazon, Jayme McIlhenney, David Kearney, Josh Landis, Grant Michaels

Sacred Heart: Emma Seifried, Hannah Seifried

Upper Darby: Cass Connelly, Claire Hamilton, Emily Lehman, Mac Lehman, Jack McConnell