2017 All-Suburban One League Boys Soccer Selections

NATIONAL CONFERENCE

First Team

Sean Touey Abington

Chase Rider Neshaminy

Conor O’Donnell Council Rock North

Zach Saifer Council Rock North

Conor Sweeney Council Rock Sout

Matiss Medniss Pennsbury

Robbie Montero Bensalem

Jon Pugh Council Rock North

Obi Onuoha Pennsbury

Dave Miazio Abington

Goalkeeper: Drew Bresnan Council Rock South

Second Team

Dan Maggio Council Rock South

Javier Sosa Pennsbury

Mike Mandia Neshaminy

Sean Finneyfrock Council Rock North

Justin Scharf Council Rock North

Conor Nelms Council Rock South

Alec LoBanov Pennsbury

Alfrady Ali Bensalem

Nevin Baer Abington

Blair Barber Abington

Goalkeeper Nate Slotnik Pennsbury

Third Team

Diego Rodriguez Harry S Truman

Matt Leonhauser Neshaminy

Jared Stonkus Neshaminy

Kevin Sheenan Neshaminy

Jeremy Smithline Council Rock North

TJ Grube Council Rock North

Nick Santos Council Rock South

Josh Panaro Pennsbury

Randy Dickersbach Pennsbury

Reese Gibbs Abington

Goalkeeper: Nick Brownholtz Abington

Honorable Mention

Akash Shah Council Rock North

Kais Jawawdeh Neshaminy

Vince Hosephros Neshaminy

Nicke Kennerly Council Rock South

Pable Perez Harry S Truman

CJ Weed Harry S Truman

Nyles Cayemitte Pennsbury

Eddie Farnsworth Bensalem

Leo Pitko Abington

Andrew West Abington

Goalkeeper: Ed Mancinelli Council Rock North

Sportsmanship Award: Council Rock North

CONTINENTAL CONFERENCE

Sportsmanship Award – William Tennent

First Team

Tarin Morris Senior Central Bucks West

Luke McMahon Junior North Penn

Will Eisold Senior Central Bucks East

Carter Houlihan Sophomore North Penn

Jack Johnston Senior North Penn

CJ Lang Senior Central Bucks West

Gabe Gomez Senior Central Bucks East

Matt Stevenson Junior Pennridge

Brenden Leasoff Senior Central Bucks East

Billy Hanratty Senior William Tennent

Goalkeeper: Dylan Smith, Junior Central Bucks West

Second Team

Tate Pfendner Senior Central Bucks South

Abbel Carranza Senior Souderton

Aidan Jerome Junior North Penn

Reed Sturza Junior Central Bucks West

Kyle Bethel Junior Central Bucks South

Chris Caputo Junior North Penn

Luke Schloeffel Senior Central Bucks East

Carson Snyder Junior Central Bucks West

Brandon Layer Senior William Tennent

Keegan Cannon Junior Central Bucks East

Goalkeeper: Mitchell Race, Junior Souderton

Third Team

Aidan Link Junior Pennridge

Evan Freed Senior Pennridge

Matt Farrell Senior North Penn

Pat O’Donnell Senior Central Bucks East

Dennis Grabert Senior William Tennent

Bailey Moyer Sophomore Central Bucks West

David Hafler Senior Souderton

Thomas Cannon Senior Central Bucks East

Matt Murphy Senior North Penn

Drew Breuning Senior Souderton

Goalkeeper: Joey Lindsay, Senior North Penn

Honorable Mention

Corey Bethel Freshman Central Bucks South

Jake Blank Junior Central Bucks South

Alan Zlotin Sophomore Central Bucks West

Matt D’Ambra Junior William Tennent

Nick Centenera Junior Central Bucks West

Marco Grenda Junior Pennridge

Sebastian Perkowski Senior Pennridge

Stephanos Panas Senior Central Bucks East

Keith Mueller Senior William Tennent

Tommy Sonn Senior Souderton

Goalkeeper: Brandon Hefele, Senior William Tennent

AMERICAN CONFERENCE

First Team

Name Grade School

Colin Bateman 12 Hatboro-Horsham

Jerry Bardol 12 Upper Dublin

Gavin Hendrick 12 Plymouth Whitemarsh

Jacob Cohen 12 Wissahickon

Nick Hatzenbeller 12 Hatboro-Horsham

Alex Lefkowitz 12 Plymouth Whitemarsh

Danny Harmon 12 Hatboro-Horsham

Max Adams 12 Upper Dublin

Will Kemp 12 Hatboro-Horsham

Trevor McCaffrey 12 Springfield Township

Goalkeeper: Justin Grady 11 Cheltenham

Second Team

Name Grade School

David Goldstein 11 Wissahickon

Jacob Kaffey 12 Wissahickon

Tommy Hoy 11 Plymouth Whitemarsh

Kevin Devlin 12 Upper Dublin

Leon Mengoni 12 Springfield Township

Quinn Middleton 12 Upper Dublin

Eddie Fortescue 11 Wissahickon

Jacobe Sandcroft 11 Plymouth Whitemarsh

Brandon Strecker 11 Quakertown

Liam Weiss 11 Wissahickon

Goalkeeper: Julian Brown 11 Springield Township

Third Team

Name Grade School

JD Mallinder 10 Hatboro-Horsham

Kevin Walder 12 Upper Moreland

Rey Schwartz 11 Wissahickon

Ryan Huggins 12 Upper Dublin

Jake Rucket 12 Cheltenham

Ryan Heaton 12 Plymouth Whitemarsh

Josh Hagerty 12 Hatboro-Horsham

Colin Asper 11 Upper Dublin

Nate Besch 11 Quakertown

Andrew Stricklin 11 Plymouth Whitemarsh

Goalkeeper: Jun Yuh 11 Wissahickon

Honorable Mention

Name Grade School

Tom Hiltwine 12 Upper Dublin

Michael Steitz 12 Wissahickon

Dillon Donnelly 11 Springfield Township

Justin Mull 11 Upper Moreland

Max Brown 11 Cheltenham

Wesley Paik 12 Cheltenham

Zack Kim 11 Hatboro-Horsham

Andy Munsell 11 Quakertown

Max Lubas 10 Plymouth Whitemarsh