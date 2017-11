All-Pioneer Athletic Conference Field Hockey Teams

The Pioneer Athletic Conference released its All-League selections on Monday evening. The players are broken down into First and Second Team selections based on division.

Liberty Division First Team

Name School Grade Gabriella Martina Perkiomen Valley Jr. Emily Owens Methacton Sr. Olivia Hoover Methacton Sr. Bridget Guinan Owen J. Roberts Sr. Ashley Dierolf Boyertown Jr. Georgia Werkiser Norristown Sr. Gretchen Alderfer Methacton Sr. Katelyn Crist Spring-Ford So. Katy Benton Methacton Jr. Taylor Hamm Perkiomen Valley Sr. Molly Frey Methacton Jr.

Frontier Division First Team

Name School Grade Abriana Gatto Upper Perkiomen Jr. AiYi Young Upper Perkiomen So. Gabrielle Herschell Phoenixville Jr. Autumn Gahman Upper Perkiomen Sr. Hope Flack Upper Perkiomen Sr. Ameerah Green Phoenixville Jr. Anna Myers Pottsgrove Sr. Trinity Miller Pottstown Sr. Erin Bell Pope John Paul II So. Molly Weygand Upper Merion Jr. Maggie Dallas Pottsgrove Sr.

Liberty Division Second Team

Name School Grade Danielle Hamm Perkiomen Valley So. Erin Wilson Spring-Ford Sr. Clare Kennedy Spring-Ford Sr. Jenna Kirby Owen J. Roberts So. Riley Hansen Owen J. Roberts Sr. Liz Chipman Methacton So. Natalie Fuertsch Owen J. Roberts Jr. Caroline Todd Spring-Ford Jr. Julia Lamb Owen J. Roberts So. Katherine Wuerstle Perkiomen Valley So. Frankie Lucchesi Methacton Jr. Cassie Micklesavage Owen J. Roberts Sr.

Frontier Division Second Team